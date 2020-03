Le Real Madrid prévoit également une baisse des salaires

Selon la presse espagnole, le Real Madrid devrait à son tour baisser les salaires de ses joueurs professionnels.

Après le , le prévoit également de réduire son train de vie, en cette période de crise sanitaire et aussi économique. Si l’on se fie à ce que rapporte El Pais Deportes, des réductions de salaire vont être appliquées au sein de l’effectif pro.

Malgré sa grandeur et une situation sanitaire saine, le club le plus titré de l’Europe est aussi impacté par cette période sans matches. Et pour limiter la casse, il faudrait donc que les joueurs merengue voient leurs revenus à la baisse, eux qui perçoivent en moyenne 191000€ par semaine selon le dernier rapport de Global Salaries.

Karim Benzema et ses coéquipiers ne devraient assurément pas s’opposer à cette initiative. Ils ne feraient qui suivre le mouvement à la mode actuellement. La et le Bayern de Munich ont également vu leurs sociétaires se sacrifier pour aider les employés du club.