Le Real Madrid prêt à payer la clause de Lautaro Martinez ?

Le Real Madrid envisage de payer la clause de libération de l'attaquant de l'Inter Milan Lautaro Martínez selon le média argentin TyC Sports.

Lautaro Martínez est disponible pour 111 millions d'euros cet été - une somme relativement abordable, étant donné que le joueur de 22 ans a été l'un des meilleurs attaquants européens cette saison, marquant 16 buts et fournissant quatre passes décisives en 28 apparitions pour l'Inter.

Le média argentin TyC Sports indique que Madrid est prêt à garantir à Martínez un salaire annuel de 14 millions d'euros.

Six mois avant de quitter son premier club du Racing de Avellaneda pour l'Inter dans le cadre d'un contrat de 25 millions d'euros en juin 2018, Martínez a révélé que le faisait partie des équipes qui avaient manifesté de l'intérêt pour lui, déclarant à TyC: "J'ai eu un beaucoup d'offres, et ils [Madrid] voulaient me parler. "