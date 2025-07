Le Real Madrid prend une grosse décision pour Carreras

Le Real Madrid a réagi rapidement après la fin de la saison, avec l'arrivée de Xabi Alonso au poste d'entraîneur, accompagné de deux nouvelles recrues : Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold.

Les Merengues ont investi 70 millions d'euros au total pour ces deux joueurs, mais les affaires ont ralenti depuis.

Le plan initial était de s'assurer qu'Alonso dispose de la majeure partie de sa nouvelle ligne arrière pour le tournoi aux États-Unis, avec l'arrivée d'un latéral gauche. Ce latéral gauche a été identifié comme étant Alvaro Carreras de Benfica, après une excellente deuxième saison à l'Estadio da Luz, mais les négociations n'ont pas été faciles.

Une clause libératoire de 50 millions d'euros que le Real Madrid ne veut pas payer

Le Real Madrid souhaitait conclure un accord pour environ 40 millions d'euros, mais Benfica a jusqu'à présent maintenu sa position : il voulait la totalité des 50 millions d'euros prévus dans sa clause libératoire. Malgré les rumeurs d'un accord, les Merengues n'ont pas pu le recruter avant le tournoi, et Benfica a confirmé publiquement qu'aucun accord n'était en cours. Certains suggèrent que Carreras, profondément mécontent de cette situation, aurait refusé de disputer les deux derniers matchs du tournoi, marquant une absence inhabituelle du onze de départ de Benfica contre le Bayern Munich et Chelsea.

L'article continue ci-dessous

[caption id="attachment_10243269" align="aligncenter" width="1280"]Reprise des négociations avec le Real Madrid pour Carreras[/caption]

Selon Marca, le Real Madrid a repris les négociations pour Carreras. Les présidents Rui Costa et Florentino Perez seraient en charge des négociations, et un accord serait possible. De leur côté, le Real Madrid et Carreras ont conclu un accord personnel il y a quelques semaines.

Concurrence au poste d'arrière gauche

Ferland Mendy, blessé, pourrait quitter le club si Carreras arrive. Des informations récentes indiquent que le Real Madrid proposera Mendy sur le marché des transferts, laissant Carreras en concurrence avec Fran Garcia. Ce dernier a été l'une des surprises du tournoi pour Xabi Alonso et a été élu homme du match en quart de finale de la Coupe du monde des clubs.