Le Real Madrid pourrait perdre Lunin !

Le Real Madrid est très désireux de conclure un nouveau contrat avec le gardien Andriy Lunin dans les semaines à venir.

L'international ukrainien est en excellente forme depuis qu'il a succédé à Kepa Arrizabalaga à la fin de l'année 2023, et cela s'est poursuivi mercredi lorsqu'il a été le héros de la séance de tirs au but des Blancs contre Manchester City.

Un renouvellement a déjà été proposé à Lunin, mais comme le rapporte Sport, il n'est pas convaincu de signer à ce stade. Avant de s'engager à rester au-delà de 2025, date à laquelle son contrat actuel expire, il veut des garanties sportives de la part du Real Madrid.

Lunin veut qu'on lui promette qu'il sera autorisé à concurrencer Thibaut Courtois la saison prochaine, lorsque le gardien belge reviendra de sa blessure au genou. On s'attend à ce qu'il soit le second choix derrière Courtois, mais il ne veut pas être à nouveau ostracisé et veut avoir les mêmes chances d'être le numéro un.

Il ne fait aucun doute que Lunin a montré qu'il méritait d'être le numéro un, et si Courtois n'était pas l'un des meilleurs gardiens du monde, il commencerait probablement la saison prochaine dans ce rôle. Reste à savoir si le Real Madrid et Carlo Ancelotti sont prêts à accepter ses exigences.