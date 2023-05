Le Real Madrid perd une recrue à cause de Bellingham !

Gabri Veiga, la star du Celta Vigo, quittera la Galice cet été. La question est de savoir où.

Le président du Celta, Carlos Mourino, a déclaré à plusieurs reprises que Veiga quitterait le Celta Vigo cet été pour faire valoir sa clause libératoire de 40 millions d'euros. Des clubs comme Arsenal, Liverpool, Manchester City et Arsenal sont tous liés à lui en Angleterre, tandis que Barcelone et, plus fortement, le Real Madrid.

Selon Diario AS, la préférence de Veiga en Angleterre va à Arsenal. Le jeune homme de 20 ans apprécie le style de jeu d'Arsenal et aimerait travailler sous les ordres de Mikel Arteta.

Selon Marca, il n'ira pas au Real Madrid. Selon Marca, le Real Madrid n'a fait aucun effort pour le recruter, ni même pour lui parler.

Le nom des Blancos serait utilisé par l'agent de Veiga, Pini Zahavi, pour faire monter la pression sur son client, selon le quotidien madrilène. Des rapports réguliers ont indiqué que Veiga était une alternative à Jude Bellingham, mais apparemment le Real Madrid n'avait pas de telles intentions, d'autant que l'affaire Bellingham est proche d'être dans le sac.

Il n'est pas rare que des agents divulguent de fausses informations aux médias afin d'augmenter le prix de leur client. Veiga semble être un talent prodigieux, mais il est sur le point de terminer sa première saison en tant que titulaire. Sa prochaine étape devra être gérée avec soin.