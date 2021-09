Le Real Madrid perd Gareth Bale "pour longtemps"

Gareth Bale pourrait être écarté des terrains pendant une longue urée, en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Coup dur pour le Real Madrid. Le prestigieux club espagnol risque de faire sans son ailier Gareth Bale pendant une « très longue période ». C’est ce que révèle le programme El Partidazo de Cope.

Bale serait revenu blessé du rassemblement international avec sa sélection. Il souffrirait des ischio-jambiers. Il a manqué le match de dimanche contre le Celta Vigo et il reste d’en rater beaucoup d’autres en cette première partie de saison.

Pour le joueur, cette indisponibilité tombe à un très mauvais moment. L’ancien des Spurs avait débuté les trois premiers matches des siens, inscrivant au passage une réalisation.

Bale freiné dans son élan

Dans une interview accordée à BBC Wales, il avait aussi exprimé sa joie de retrouver les Merengue et travailler dans un climat paisible et sous les ordres d’un coach qu’il connait très bien. « Le prêt à Tottenham, c’est ce dont j'avais peut-être besoin à l'époque, et j'ai passé un bon moment avec les Spurs. Cela m'a certainement aidé à revenir dans un endroit plus heureux, et je pense que cela s’est vu lorsque j’ai retrouvé la sélection à l'Euro puis quand je suis revenu à Madrid cette saison. A présent, il y a évidemment un meilleur environnement pour moi dans ce club ».

Malheureusement pour lui, Bale va maintenant prendre son mal en patience vu qu’il est immobilisé pour un moment. Le Real Madrid ne devrait certainement pas tarder à communiquer sur la durée de son indisponibilité.

A noter que face aux Galiciens, l’absence de Bale ne s’est pas fait trop ressentir. Emmenés par un énorme Karim Benzema et un Eduardo Camavinga déjà efficace, les Merengue l’ont emporté sur le score de 5 buts à 2. Leur plus large succès de la saison.