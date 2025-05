Le Real Madrid ou Arsenal ? Le verdict est tombé pour Nico Williams

Nico Williams pourrait quitter l'Athletic Club cet été, le Real Madrid et Arsenal étant apparemment intéressés par son recrutement.

Mais Bilbao est habitué à cette situation et, de ce fait, sa confiance reste inébranlable envers l'international espagnol.

Arsenal surveille Nico depuis un certain temps et s'attend depuis longtemps à une opération durant le mercato estival. Mais en début de semaine, le Real Madrid s'est lancé dans la course, le considérant comme un bon remplaçant de Rodrygo Goes, fortement pressenti pour un transfert en Premier League.

L'Athletic Club confiant

Malgré cet intérêt, l'Athletic est convaincu que Nico ne partira pas – et l'entraîneur Ernesto Valverde l'a clairement indiqué lors de sa conférence de presse d'avant-match samedi, selon Diario AS.

L'article continue ci-dessous

Je pense qu'il sera là, on le suppose. Il y a toujours des rumeurs avec de nombreux joueurs, y compris avec Nico. Cet été, c'est le moment de faire tourner les choses, la Premier League, les championnats européens… Nous sommes très contents de lui, et lui avec nous. Nous espérons que ce sera une bonne année pour lui ici.

Valverde a également confirmé que Nico est incertain pour affronter Barcelone dimanche – et s'il est absent, cela pourrait signifier qu'il a déjà joué son dernier match avec les Leones. Il a été touché par des blessures ces dernières semaines, et avec la finale de la Ligue des Nations de l'UEFA qui approche en juin, il ne risque peut-être pas de jouer contre les champions de la Liga.

Il reste à voir si Nico peut être tenté de quitter l'Athletic cet été. Barcelone a fait pression pour le recruter en 2024, mais il n'a finalement pas cédé. À Bilbao, on espère que sa position restera inchangée.