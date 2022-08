Le Real Madrid ne remplacera pas Asensio

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, affirme que le club n'achètera pas de joueur si Marco Asensio part.

Alors que son contrat court jusqu'à la fin de cette saison, Asensio envisage actuellement de tenter sa chance ailleurs car il n'est pas considéré comme un titulaire indiscutable par le coach italien.

"Je ne sais rien de nouveau sur Asensio, seulement qu'il évalue sa situation", a déclaré Ancelotti samedi, avant le déplacement du Real Madrid face à l'Espanyol.

"Le 2 septembre, tout sera clarifié et s'il reste, alors il sera un joueur important et je serai ravi parce que l'année dernière il a beaucoup contribué à l'équipe et cette saison il ferait de même".

"Nous avons un effectif dans lequel nous avons beaucoup de ressources. Si Marco part, nous ne signerons personne car nous n'en avons pas besoin."