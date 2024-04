Le Real Madrid exclu de la Ligue des champions ?

Le gouvernement espagnol aurait l'intention de s'immiscer dans la Fédération espagnole de football (RFEF), dans le contexte du chaos qui y règne

Un nouveau président doit encore être nommé par la Fédération, le principal candidat ayant été temporairement suspendu en raison des allégations de corruption qui pèsent sur l'instance dirigeante du football espagnol.

L'UEFA n'est pas très satisfaite de la situation et, selon Diario AS, elle pourrait bannir les clubs espagnols de ses compétitions s'il est confirmé que cette ingérence politique du gouvernement espagnol va à l'encontre de ses statuts. C'est ce qu'elle a fait avec la Russie et ses clubs lorsque la guerre en Ukraine a commencé.

Si cette mesure était appliquée, cela signifierait que les clubs de la Liga ne pourraient pas participer à la Ligue des champions, à l'Europa League ou à l'Europa Conference League. De plus, l'Espagne ne pourrait pas participer à la Ligue des nations de l'UEFA ou aux championnats d'Europe.