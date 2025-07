Le Real Madrid et la Liga entrent en guerre

Real Madrid vs Al Hilal

Le Real Madrid et le syndicat des joueurs espagnols souhaitent que le match d'ouverture de la saison soit reporté, car les inquiétudes grandissent quant au manque de repos après la Coupe du monde des clubs.

Selon AS, la Liga subit une nouvelle pression pour reporter le match d'ouverture de la saison 2025-26 du Real Madrid contre Osasuna, après que l'AFE (Association des footballeurs espagnols) et le club aient officiellement fait appel auprès du juge unique de la concurrence. Les deux parties affirment que les joueurs madrilènes sont en danger en raison d'un repos et d'une préparation insuffisants après leur participation à la phase finale de la Coupe du monde des clubs. La Liga s'oppose toutefois à ce report, affirmant que toutes les exigences légales en matière de congés ont été respectées.









Les joueurs madrilènes ne bénéficieront que de la période minimale de trois semaines de congés prévue dans leur convention collective, sans la pré-saison standard de trois semaines. L'AFE soutient que cela viole le statut des travailleurs et la loi sur le sport espagnols en matière de sécurité au travail. Alors que la Liga maintient qu'aucun engagement formel n'a été pris pour reporter le match, l'AFE et le Real Madrid invoquent un manque de flexibilité qui pourrait mettre en danger la santé des joueurs après qu'un joueur vedette ait écourté ses vacances. Osasuna, quant à lui, ne s'est pas opposé à un report.









L'AFE a soulevé cette question pour la première fois auprès de la Liga en mars 2025 et a réitéré le 16 mai qu'elle ne signerait pas l'accord sans une clause prévoyant un repos pendant la pré-saison. Le syndicat fait valoir que sans au moins trois semaines de pré-saison, les joueurs risquent de se blesser.





La décision appartient désormais au juge unique de la concurrence, qui se prononcera sur l'opportunité de reporter la première journée afin de permettre à l'équipe madrilène de se reposer davantage. Si l'appel est accueilli, la Liga pourrait être contrainte d'ajuster son calendrier avant le début de la saison 2025-2026.