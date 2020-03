Le Real Madrid en pince pour Erling Haaland

La Casa Blanca aurait ciblé le numéro neuf de son choix pour le mercato estival en la personne du phénomène norvégien de 19 ans.

C'est bien connu, le est toujours à la recherche de la pépite du moment afin de renforcer ses rangs. Orphelin de Cristiano Ronaldo depuis plus d'une saison maintenant, la Casa Blanca n'a toujours pas trouvé sa nouvelle tête d'affiche. Si les Merengue ont recruté Eden Hazard pour remplir ce rôle, ce dernier déçoit jusqu'à présent et passe plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. Deuxième de et mal embarqué en , le Real Madrid n'hésitera pas à passer à l'acte lors des prochains mercatos pour continuer de se renforcer si la saison actuelle ne se termine pas en apothéose.

Et qui dit renfort au Real Madrid dit très souvent joueur offensif. Selon la presse espagnole et AS, les Merengue seraient toujours à la recherche d'un numéro neuf. Karim Benzema n'est pas éternel, et même s'il fait encore plus que le travail, le Français n'a pas une doublure de poids dans l'effectif actuel. L'été dernier, le Real Madrid croyait régler ses soucis à ce niveau-là en recrutant Luka Jovic, auteur d'une très belle saison à Francofrt, mais ce dernier est plus que décevant lorsqu'il est aligné par Zinedine Zidane.

Une clause à 75 millions d'euros

L'article continue ci-dessous

Un nom revient désormais avec insistance du côté de la capitale espagnole, celui d'Erling Haaland. Déjà courtisé par les plus grands clubs européens cet hiver, l'attaquant norvégien qui a flambé lors de la première partie de saison sous les couleurs du RB a fait le choix de rejoindre un club "intermédiaire" à savoir le . Un choix payant puisque l'attaquant de 19 ans confirme tout son talent avec le BVB et risque de ne pas faire de vieux os dans la Ruhr à ce rythme-là.

Plus d'équipes

En effet, selon AS, Erling Haaland est le seul et unique numéro neuf désiré par le Real Madrid. Déjà désireux de l'attirer cet hiver, la Casa Blanca a vite laisser tomber, voyant les enchères monter et seulement six mois après avoir recruté Luka Jovic. Mais les Merengue auraient déjà un plan pour s'attacher les services du jeune norvégien. En effet, une fois le mercato estival 2020 terminé, la clause libératoire d'Erling Haaland s'élèvera "que" à 75 millions d'euros.

Une aubaine pour le Real Madrid. Un attaquant de ce calibre à ce prix-là, le club madrilène ne compte pas laisser filer une telle affaire. La Casa Blanca pourrait donc passer à l'acte à l'hiver 2021 ou bien l'été suivant en payant la clause libératoire de l'attaquant de 19 ans. La présence de Mino Raiola ne serait pas un frein à l'opération puisque le bras droit de Florentino Pérez s'entend bien avec lui et la relation amicale entre Haaland et Odegaard, autre phénomène appartenant au Real Madrid et de nationalité norvégienne, pourrait être un atout dans la manche du club Merengue. Une opération bien embarquée selon AS, qui n'aurait aucune incidence sur une éventuelle offensive pour Kylian Mbappé.