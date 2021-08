Le Real Madrid dément toute volonté de jouer en Premier League

Le Real Madrid a démenti une affirmation selon laquelle il envisageait la possibilité de quitter la Liga espagnole pour un autre championnat national.

Samedi, Mundo Deportivo a rapporté que les conflits du Real Madrid avec le chef de la Liga Javier Tebas ont conduit le président du club Florentino Pérez à envisager de rejoindre une ligue étrangère, la Premier League anglaise étant son choix préféré.

Mundo Deportivo lâche une bombe

Le quotidien sportif catalan a déclaré que l'opposition farouche de Tebas à la Super League européenne et le récent accord de Liga avec le fonds d'investissement CVC Capital Partners s'étaient avéré être "la goutte d'eau" pour Pérez

L'accord avec CVC, qui prévoit que la firme investisse 2,1 milliards d'euros dans la Liga en échange d'environ 10 % des revenus télévisuels de la ligue, a été adopté par 38 voix contre 4 vendredi. Madrid a été l'un des quatre clubs à rejeter la proposition, et plus tôt cette semaine, le club merengue a annoncé "une action en justice civile et pénale" contre Tebas à propos de l'accord.

L'article continue ci-dessous

Avec Barcelone et la Juventus, Madrid est l'un des trois clubs qui refusent de se retirer du projet de Super League, qui a vu neuf de ses 12 "membres fondateurs" se retirer rapidement après une réaction brutale des médias et des fans à la suite de son annonce en avril.

Pérez a été nommé président de la Super League et, dans une interview en avril avec l'émission de télévision espagnole El Chiringuito, a déclaré: "Nous faisons cela pour sauver le football, qui traverse une période critique et est proche de la ruine."

Mundo Deportivo a ajouté que le président madrilène avait également envisagé la Serie A italienne et la Bundesliga allemande comme destinations potentielles. Mais le Real a démenti dans la foulée via une communication officielle.