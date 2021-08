Le Real Madrid assuré de remporter des médailles à Tokyo

Avec cinq représentants en demi-finales, le Real Madrid est déjà assuré de voir certains de ses joueurs ramener une médaille des Jeux Olympiques.

Le Real Madrid suit de près les Jeux olympiques, où le club est sûr de remporter au moins une médaille lors du tournoi de football masculin. Les demi-finales de la compétition opposeront le Mexique au Brésil d'un côté et le Japon à l'Espagne de l'autre, avec cinq joueurs du Real Madrid en lice pour la finale.

Reinier, star inattendue

Le premier duel met en scène Reinier, qui prend au Japon la joie qui lui manquait en l'Allemagne la saison dernière. Le Brésilien connaît un départ particulièrement réussi au Japon, car après avoir joué un rôle clé lors des pré-olympiques de 2020, disputés alors que son transfert au Real Madrid était en cours de finalisation, il n'a pas été inclus dans la sélection d'André Jardine en juin dernier. L'entraîneur, qui l'avait appelé pour les qualifications en tant que plus jeune joueur de l'équipe, l'a laissé à la maison en raison de son manque de temps à Dortmund...

Cependant, comme le révèle Goal, l'entraîneur l'a appelé en urgence le 1er juillet, après que plusieurs postes se soient libérés en raison d'absences. Cela a permis à Reinier de réaliser son rêve olympique et a fermé la porte à un prêt de deux saisons, car un changement d'équipe en août compliquerait une nouvelle adaptation. Jusqu'à présent, l'ancien joueur de Flamengo a participé à trois des quatre matchs, avec 60 minutes et une passe décisive. Le Mexique l'attend...

Takefusa Kubo, niveau MVP

Les dernières semaines ont montré que Take Kubo est fait d'une autre matière. Non seulement pour ses qualités footballistiques, mais aussi pour sa personnalité. Le Madrilène a pris les Jeux d'assaut, marquant trois buts lors des trois premières journées et faisant preuve d'un impact constant dans chaque match. Il est l'une des sensations du tournoi et la plus grande menace pour l'Espagne.

L'attaquant profite de sa dernière chance de rester au Real Madrid en 2021-22. C'est presque impossible pour lui, notamment à cause de la situation du quota extracommunautaire (complet avec Vinicius, Rodrygo et Militao), mais il a voulu profiter de la vitrine olympique et il y parvient avec brio.

Vallejo, Ceballos et Asensio, les cibles de la Rojita

Dans une équipe d'Espagne qui suscite beaucoup de doutes, Vallejo, Ceballos et Asensio n'ont pas non plus réussi à lever leurs doutes personnels. Le défenseur central a joué 180 minutes en tant que latéral droit car De la Fuente préfère aligner la paire Eric Garcia-Pau Torres. Ses performances, peut-être à cause de ce poste qui ne lui est pas étranger mais dans lequel il n'est pas spécialiste, ont été jugées faibles.

Le milieu de terrain a été accablé par la malchance, se blessant à la cheville après un tacle très dur lors du match d'ouverture contre l'Égypte. Ses performances jusqu'alors étaient très prometteuses, mais il doit maintenant se battre contre vents et marées pour être disponible pour les demi-finales. Comme Vallejo, sa priorité après plusieurs prêts est de tenter à nouveau sa chance à Bernabeu. Asensio, qui compte 248 passes décisives à son actif, sera là pour sûr, avec une seule passe décisive et plus de bas que de hauts au Japon. Une bonne fin de compétition lui permettrait de reprendre confiance pour son retour à Valdebebas...