Le Real Madrid a trouvé le nouveau Varane en Ligue 1

Le Real Madrid a trouvé le nouveau Raphael Varane en Ligue 1 avec Lenny Yoro.

Le défenseur français Leny Yoro est sur le point de battre un record de transfert s'il quitte Lille lors de la prochaine fenêtre de transfert estivale.

Le jeune homme de 18 ans a été l'étoile montante de la saison 2023-24 de la Ligue 1 et est recherché par certains clubs de l'élite européenne.

Manchester United, Chelsea, Liverpool, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ont tous été cités récemment, les trois derniers étant considérés comme ses destinations les plus probables.

Il a déjà été rapporté que Lille demanderait 90 millions d'euros pour le défenseur, tandis que Telefoot a déclaré que des sources proches du joueur ont révélé qu'il pourrait devenir le défenseur de Ligue 1 le plus cher de tous les temps.

Ce titre revient actuellement à Benjamin Mendy, qui a quitté l'AS Monaco pour Manchester City en 2017 pour un montant de 57,5 millions d'euros, mais Yoro pourrait éclipser cette somme s'il quitte Lille cet été.

L'agent de Yoro, Samir Khiat, a récemment déclaré aux médias français que son client était une cible sérieuse pour le PSG, selon Get French Football News, tandis que le Real Madrid surveille ses progrès depuis plusieurs mois.

Cependant, les Blancs ne feront pas pression pour recruter le jeune Français lors de la fenêtre de janvier, malgré les blessures au ligament croisé antérieur subies par David Alaba et Eder Militao.

L'expert en transfert Fabrizio Romano a récemment rapporté : "Ils [le Real Madrid] ont eu une conversation interne avec toutes les personnes impliquées dans le club - les directeurs, le président et Ancelotti - et pour le moment, pour le Real Madrid, c'est non.

"Ils continueront à rechercher des défenseurs centraux, y compris les défenseurs centraux importants pour l'été, de jeunes défenseurs centraux talentueux.

"Le Real Madrid travaille donc sur le marché des défenseurs centraux mais, comme l'a dit Ancelotti, il a décidé de ne pas signer de nouveau défenseur central pour le moment parce qu'il pense qu'il n'y a pas encore de bonne opportunité sur le marché.

"L'idée de recruter un défenseur central au Real Madrid existe, mais ce n'est pas pour janvier car ils ne voient pas la bonne option."

Yoro reste cependant une cible des Blancos avant l'été, car ils envisagent une opération similaire à celle qui a vu Raphaël Varane quitter le RC Lens pour rejoindre le club lorsqu'il était adolescent.