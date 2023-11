Le Real Madrid a pris une forte décision pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé va sûrement une nouvelle fois encore animer la presse sportive dans deux mois, lors du mercato hivernal.

Il n’y a pas cette semaine où l’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain n’est évoqué dans la presse. Le Real Madrid a pris une décision pour le capitaine de l’Equipe de France, qui l’a driblé en 2021 pour prolonger son bail au PSG.

Mbappé indécis

A chaque marché des transferts, l’avenir de Kylian Mbappé anime les débats dans la presse sportive internationale. Arrivé au terme de son bail au Paris Saint-Germain en 2021, l’attaquant français que tout le monde voyait signer gratuitement au Real Madrid, a pris tout le monde à contrepied en renouvelant son contrat de deux autres années supplémentaires.

A un an de la fin de son contrat avec le club francilien, le champion du monde 2018 a lui-même lancé les débats. Dans une lettre à ses dirigeants l’été dernier, Kylian Mbappé a fait comprendre à ces derniers qu’il n’a pas l’intention d’activer l’option de prolongation incluse dans son contrat, qui prend fin en 2024. Une décision qui a fortement touché la direction du club francilien, qui a eu à prendre des mesures radicales.

Le joueur aura été écarté du groupe pour le stage de préparation effectué en Asie. Un stage mitigé, qui a été sauvé par Neymar Jr, finalement parti en Arabie Saoudite pour signer avec Al-Hilal. De retour du stage, le Paris Saint-Germain était passé à la vitesse supérieure pour amener Mbappé à prolonger. En effet, il écarte le joueur du groupe professionnel en le mettant dans le "loft". Mais l’ancien Monégasque a été réintégré au lendemain du match nul d’entrée contre le FC Lorient.

Le Real a pris une décision pour Mbappé

Le contrat de Kylian Mbappé prendra fin à l’été 2024. Déjà en janvier, le joueur pourra négocier avec un club de son choix pour signer un préaccord. Le Real Madrid étant sa priorité, tous les fans du club espagnol estiment que le joueur pourra être Madrilène dès l’été 2024 contre zéro centime dépensé. Alors que le PSG continue de travailler en coulisse pour tenter de convaincre Mbappé à prolonger, le Real Madrid croise les doigts et observe la situation.

Selon les informations de Marca, ce jeudi, le Real Madrid a décidé de ne pas prendre pour acquise l’arrivée de Kylian Mbappé en 2024. Le club vice-champion d’Espagne reste prudent pour le Français. Il ne veut plus revivre ce qu’il a déjà vécu en 2021 avec la prolongation surprise du Bondynois. Pour ce faire, le Real Madrid, selon le média ibérique, dit ne plus avoir nécessairement besoin de Kylian Mbappé.

Le club dirigé par Carlo Ancelotti estime que Jude Bellingham, recruté à 103 millions d’euros et qui est en vent de poupe en ce début de saison, Vinicius Junior et Rodrygo Goes, pourront faire l’affaire même si Mbappé décide de rester à Paris. Toutefois, faire signer l’attaquant du PSG n’est pas épargné du côté de Madrid.