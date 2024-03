Le Real Madrid a pris une décision pour Kepa

Le Real Madrid fera ses adieux à Kepa Arrizabalaga cet été, sans vouloir conserver le gardien basque prêté par Chelsea.

Kepa a perdu sa place à la suite d'une blessure et a finalement été battu par Andriy Lunin, qui avait refusé de rejoindre le Bayern Munich pour rejoindre les Blancos.

Le joueur de 29 ans est maintenant confronté à un été d'incertitude. Selon The Telegraph, via Diario AS, Kepa est un "problème" pour Chelsea, qui cherchera à le faire partir cet été pour tenter d'équilibrer ses comptes, actuellement dans le rouge à hauteur de 123 millions d'euros.

La cote de Lunin renforcée

Les salaires élevés de Kepa et son manque d'importance dans l'effectif font de lui un candidat clé à la vente, mais sa cote a chuté et Chelsea devrait rencontrer des dirigeants en provenance d'Arabie saoudite pour discuter de transactions pour le gardien, Raheem Sterling, Marc Cucurella, Armando Broja, Trevoh Chalobah et Romelu Lukaku.

Les Blancos pourraient eux aussi bien être à la recherche d'un nouveau renfort, après qu'il a été révélé que Lunin pourrait ne pas continuer au-delà de l'été. Ils aimeraient conserver l'Ukrainien, mais alors que la cote de Kepa baisse, celle de Lunin est en hausse.