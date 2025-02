Le Real Madrid a enfin trouvé le remplaçant de Toni Kroos

Le Real Madrid a choisi de ne pas remplacer Toni Kroos cet été, après le départ à la retraite du vétéran allemand. Mais les choses vont changer.

Cependant, leurs mouvements actuels sur le marché des transferts suggèrent qu'ils vont maintenant s'attaquer au poste, et plus particulièrement à son rôle.

L'idée pour les Blancos était qu'Eduardo Camavinga et Aurelien Tchouameni assument plus de responsabilités en l'absence de Kroos aux côtés de Fede Valverde, mais une combinaison de blessures, de besoins ailleurs et de simples niveaux de performance ont vu les Blancos manquer de milieu de terrain. Carlo Ancelotti a fini par utiliser Dani Ceballos et Luka Modric plus souvent qu'il ne l'aurait imaginé en conséquence.

De récents rapports en Espagne suggèrent que le milieu de terrain de la Real Sociedad Martin Zubimendi est leur principale cible au milieu de terrain cet été. L'international espagnol dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros et a été poursuivi par les géants de la Premier League Liverpool et Arsenal, les Gunners étant apparemment en pourparlers avec Zubimendi. Ils ont également fait de lui l’une de leurs priorités et on pense qu’ils font pression pour un transfert, avec le manager Mikel Arteta comme force motrice derrière.

Cependant, The Athletic rapporte que les conversations entre Los Blancos et Zubimendi « se multiplient » en arrière-plan. Initialement lié à la star de Manchester City Rodri Hernandez, sa blessure aux ligaments croisés et le coût de son départ de City sont cependant des obstacles, alors que Zubimendi, 25 ans, est plus jeune et moins cher.

Il reste à voir si d’autres prétendants se présentent pour Zubimendi et quelle est sa préférence. Le pilier basque serait attiré par un transfert en Premier League et partage un agent avec Arteta, qui a également quitté la Real pour se retrouver en Angleterre. Si le manager du Bayer Leverkusen Xabi Alonso devait finir au Real Madrid, comme cela a été rapporté, cela pourrait faire pencher la balance, car l’ancien joueur du Bayern Munich est l’idole de Zubimendi.