Le Real Madrid a déjà trouvé le nouveau Casemiro

Le Real Madrid cherche à ajouter à ses rangs le milieu de terrain de Flamengo João Gomes, évalué à 30 millions d'euros

La récente politique du Real Madrid consistant à écumer le marché sud-américain à la recherche des stars de demain a porté ses fruits au cours de la dernière décennie, avec des joueurs comme Rodrygo, Vinicius et Casemiro qui sont tous arrivés au Bernabéu et ont pris leur place dans l'équipe première. Aujourd'hui, Madrid a jeté son dévolu sur une nouvelle star brésilienne, le milieu de terrain de Flamengo João Gomes, considéré comme l'héritier naturel de Casemiro. Plusieurs clubs européens gardent également un œil sur le joueur de 21 ans, notamment Liverpool et Manchester United, qui se sont attachés les services de Casemiro pendant la période estivale.

Selon Martín Liberman d'ESPN, Madrid a un certain avantage sur les autres clubs intéressés et a déjà entamé des discussions au sujet de Gomes, même si l'on ne sait pas encore si le conseil d'administration de Bernabéu fera son choix en janvier ou l'été prochain. "J'ai des informations selon lesquelles il est très proche du Real Madrid, qui paierait 30 millions d'euros pour lui", a posté le journaliste argentin sur son compte Twitter.

Flamengo sait depuis un certain temps que sa jeune star suscite l'intérêt de l'Europe et a donc décidé d'offrir un nouveau contrat à Gomes la semaine dernière. Initialement, le contrat du milieu défensif courait jusqu'en 2025 avec une clause libératoire minimale de 10 millions d'euros. Après le renouvellement, il est désormais sous contrat avec le club brésilien jusqu'en 2027 et avec une clause libératoire portée à 30 millions d'euros.