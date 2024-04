Le Real fonce sur un milieu de Manchester City

Le Real dispose d'un large éventail d'excellentes options au milieu de terrain, mais cela n'empêchera pas Perez de chercher à recruter les meilleurs

La dernière cible du Real Madrid est peut-être le meilleur joueur à son poste dans le football mondial, et un joueur clé pour les rivaux européens de Manchester City - Rodri Hernandez.

Le milieu de terrain espagnol a marqué le but de la victoire en finale de la Ligue des champions et, ces derniers mois, il a même été cité comme Ballon d'Or pour ses performances de la saison dernière.

Une recrue demande par Perez

Selon Joan Fontes, le directeur sportif de Manchester City, Txiki Begiristain, a expliqué à ses proches que le président du Real Madrid, Florentino Perez, avait jeté son dévolu sur Rodri. Les Blancs pourraient le recruter cet été ou l'année prochaine, afin d'élever leur milieu de terrain d'un cran.

L'article continue ci-dessous

Rodri s'écarterait de la stratégie de transfert récente du Real Madrid, dans la mesure où il a déjà 27 ans et où il lui reste encore trois ans de contrat. Toutefois, Luka Modric étant sur le point de quitter le Real Madrid cet été ou l'été prochain, et l'avenir de Toni Kroos étant incertain au-delà de la saison prochaine, il est compréhensible que l'on veuille faire venir un grand nom pour remplacer le métronome allemand. Il serait surprenant que les Blancos fassent un autre mouvement majeur cet été, s'ils poursuivent Alphonso Davies, Kylian Mbappé et signent Endrick Felipe.