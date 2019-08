PSG : entre Neymar et Mbappé, Paris a tranché

Alors que Leonardo a officiellement ouvert la porte au départ de Neymar, Kylian Mbappé se retrouve encore et toujours en pleine lumière au PSG.

Et si c'était lui la star du PSG ? Et si Neymar n'était plus que l'ombre de l'attaquant français ? Dans le cœur des fans, en tout cas, le sujet semble tranché. "On veut vite que Neymar parte, vite !" , glissait un supporter parisien samedi aux abords du Camp des Loges.

La donne a changé depuis l'arrivée des deux hommes à l'été 2017. Mbappé est devenu Champion du monde. La saison dernière, il a raflé le titre de meilleur buteur de , alors que dans le même temps le Brésilien s'est effondré, payant une succession de blessures qui ont plombé ses deux dernières saisons. Une série de malheurs conjugés aux affaires extrasportives qui n'ont pas arrangé sa cote de popularité dans la capitale.

Cet été, Neymar a réclamé son transfert. Ce que la direction sportive du PSG ne cache plus. "Il y a des discussions, plus avancées qu'avant mais ça ne veut pas dire qu'on est prêt à donner notre accord" , a confirmé Leonardo samedi lors d'une discussion avec les journalistes.

Neymar peut partir, Mbappé star sans complexe

L'ancien Barcelonais, dans le radar de son ancien club, ne sera pas sur la feuille de match dimanche, légèrement blessé. Le PSG semble maintenant prêt à le laisser partir. Et en son absence, c'est encore sur Kylian Mbappé que tous les regards seront orientés.

Déjà très observé lors de la tournée en , le jeune international français de 20 ans le sera tout autant dimanche au Parc des Princes pour sa première sortie officielle après le pour lequel il a été élu meilleur joueur.

Sa forme est bonne. Sa confiance intacte. Pour preuve, son aisance la semaine dernière devant la masse de journalistes venus l'interroger à Shenzhen, ses quatre buts en cinq matches de préparation, et les "hourras" du public chinois pour 'Moubappé'. Un statut de star apaisé toutefois par Thomas Tuchel, persuadé que son joueur, déroutant de maturité, continuera d'empiler les buts pour relever ses propres défis et ceux de l'équipe.

"C'est un joueur clé pour nous. Il met beaucoup d'intensité dans ses matches et à l'entraînement, mais je n'attends pas plus de lui aujourd'hui" , a d'ores-et-déjà rappelé le technicien allemand, comme pour enlever une certaine pression à celui qui devrait être à nouveau le fer de lance de l'équipe parisienne cette saison.

Encore plus si Neymar venait à quitter le club d'ici la fin du mois...