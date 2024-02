Le Real a raté une star de la Bundesliga

Le Real Madrid a manqué une star de la Bundesliga au dernier mercato d'hiver.

La bonne saison du Real Madrid est d'autant plus impressionnante que l'équipe de Carlo Ancelotti a été touchée par de nombreuses blessures. C'est notamment le cas en défense centrale, où les Blancos ont souvent été réduits à la portion congrue.

L'article continue ci-dessous

Eder Militao est absent depuis le début de la saison, après s'être déchiré le ligament croisé antérieur lors de la première journée contre l'Athletic Club, tandis que David Alaba a fait de même contre Villarreal en décembre. Antonio Rudiger et Nacho Fernandez sont donc les seules options naturelles du Real Madrid en défense centrale, mais malgré cela, aucune nouvelle recrue n'a été effectuée en janvier.

Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'intérêt pour une nouvelle recrue. Selon Diario AS, Diogo Leite, de l'Union Berlin, est apparu comme une option possible pour un prêt jusqu'à l'été, mais les dirigeants du club ont finalement renoncé à cette option pour conserver Rudiger et Nacho, ainsi qu'Aurélien Tchouameni et Dani Carvajal comme options de secours d'urgence.

Le fait de ne pas avoir recruté de défenseur en janvier n'a pas trop affecté le Real Madrid, même si la profondeur supplémentaire aurait été précieuse. Cependant, avec le retour de Militao prévu pour le mois prochain, ce n'est plus une nécessité.