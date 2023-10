Le ras-le-bol de Paganelli contre Luis Enrique et les coaches espagnols

Le journaliste de Canal+ pense que les entraineurs espagnols sont surestimés, à l’instar de Luis Enrique.

Très sympathique lorsqu’il est au bord du terrain à interviewer les acteurs du football, Laurent Paganelli l’est beaucoup moins quand il s’agit de donner son opinion sur le plateau de Canal Football Club. Dimanche, il a poussé un gros coup de gueule.

La cabale de Paganelli contre les coaches espagnols

L’ancien prodige de l’ASSE en a un peu marre des coaches espagnols qui débarquent dans l’élite française et essayent de faire jouer leurs équipes comme ils le faisaient en Liga. C’est ce qu’il a constaté avec Marcelino à l’OM, mais aussi et surtout avec Luis Enrique au PSG.

« A quel moment, ils vont se réveiller les entraineurs espagnols et se rendre compte qu’on n’est pas en Espagne ? L’aspect tactique et ce qu’ils veulent mettre en place, on a du mal à le faire chez nous. Et je ne parle pas du plus grand qu’est Guardiola. Mais quel est l’entraineur espagnol qui s’est imposé en France. En France, ils ne peuvent pas imposer leur tactique », a-t-il pesté.

« Les joueurs du PSG n’ont pas voulu comprendre Luis Enrique »

« Paga » a été particulièrement choqué par ce qu’il a pu voir mercredi dernier à Saint-James Park avec la sortie ratée du PSG contre Newcastle. Et il tient Luis Enrique comme le principal responsable de cette déroute. « Ce que l’entraineur a proposé aux joueurs du PSG, ses joueurs ne l’ont pas accepté. Ne l’ont pas compris et n’ont pas voulu le faire (...) Je trouve qu’il y a un décalage entre l’entraineur et les joueurs. Collectivement et individuellement, ils n’ont pas été bons ».

Interrogé ensuite sur l’entêtement de Luis Enrique, avec une tactique erratique maintenue tout au long du match, l’homme de terrain de la chaine cryptée a lâché : « C’est normal qu’il s’entête, car il pense que c’est la bonne solution ».