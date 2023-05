Le puzzle de l'entrejeu du Real Madrid : tous les éléments vont-ils s'emboîter ?

Le Real Madrid pourrait aborder la saison prochaine avec sept milieux de terrain de haut niveau dans son effectif.

Le Real Madrid pourrait aborder la saison prochaine avec l'un des milieux de terrain les plus qualitatifs de son histoire, mais aussi l'un des plus surchargés. Il pourrait y avoir jusqu'à sept des meilleurs milieux de terrain du monde pour une salle des machines dans laquelle, match après match, il ne devrait y avoir que trois titulaires.

Un entrejeu XXL

Camavinga, Tchouaméni et Valverde sont les trois joueurs avec lesquels le club a misé sur des contrats à long terme et il va sans dire que leur place dans l'effectif de la saison prochaine est assurée, tant le premier et le dernier ont été performant cette saison rendant de fiers services même à un poste qui n'était pas le leur, alors que le second a eu un coup de mou après la Coupe du monde.

Kroos et Modric sont assurés à 100% de leur continuité, ils seront au Real Madrid l'année prochaine, même si tout porte à croire que leur rôle de titulaire indiscutable va changer. Les deux inconnus sont Jude Bellingham et Dani Ceballos. Le Britannique a été la cible numéro un (et presque unique) du Real Madrid pour le mercato estival.

L'après Modric-Kroos entre de bonnes mains

Les Madrilènes ont toujours dit clairement qu'ils voulaient Jude Bellingham et qu'ils étaient sur le point de le recruter. Le club a fait le plus difficile, en convainquant l'entourage du joueur, et il ne lui reste plus qu'à finaliser l'accord avec le Borussia Dortmund pour pouvoir accueillir le nouveau galactico.

En ce qui concerne Ceballos, la situation est très incertaine. Ces dernières semaines, le sentiment était qu'il n'accepterait pas l'offre de renouvellement et qu'il serait confronté à un nouveau défi. Cependant, le Real Madrid, comme l'a rapporté 'MARCA' lundi, a fait une dernière tentative pour le renouveler. Nous verrons si cela convaincra le joueur.

Ce qui est clair, c'est que, quoi qu'il arrive, le Real Madrid veut que les sept joueurs soient là la saison prochaine. Cela obligera Ancelotti ou tout autre entraîneur du Real Madrid à prendre des décisions très difficiles, à faire des rotations match après match, à varier le système ou à faire un mélange de tout cela.

Vinicius et Rodrygo sont indiscutables et que Karim Benzema continue ou non au Real Madrid, il y aura un neuf de grande qualité (si le Français part, il est logique qu'ils aillent sur le marché pour recruter un top neuf), donc il ne semble pas facile de se passer d'un attaquant pour faire jouer un milieu de terrain de plus en ailier comme ce fut souvent le cas avec Valverde cette saison.