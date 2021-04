Le public de retour dans les stades à partir du 19 mai

Emmanuel Macron aurait annoncé la réouverture progressive des enceintes sportives au public à partir du 19 mai prochain.

Après un long confinement, le président français Emmanuel Macron devrait annoncer vendredi dans une interview à la presse régionale l’assouplissement des restrictions sanitaires. Un déconfinement en quatre étapes devrait être mis en place à partir du 3 mai prochain et cela concernera notamment l’activité physique et le rassemblement des personnes dans des espaces fermés.

Interdites complètement au public depuis la deuxième vague liée au Covid-19, les enceintes de football vont ainsi rouvrir peu à peu leurs portes aux spectateurs.

Le 19 mai prochain, il y aura une « réouverture des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs, dans le respect d'une jauge fixée à 800 en intérieur et 1.000 en extérieur », d'après ce que rapporte Europe 1 en relayant les propos du président de la République. Cela concernera cependant uniquement les évènements prévus avant 21h, l’horaire du couvre-feu. La 38e levée du championnat de Ligue 1 ne sera donc pas concernée directement par ces mesures, car les rencontres de la levée en question se tiendront à 20h.

Cette échéance de 19 mai verra également la reprise des activités sportives dans les lieux couverts et de plein air avec protocoles adaptés.

5000 personnes dans les stades à partir du 19 juin

L’étape 3, prévue 20 jours plus tard, verra justement le couvre-feu décalé de 2 heures (jusqu’à 23h). Par ailleurs, la jauge pour les spectateurs passera à 5000 personnes, mais il faudra se munir d’un pass sanitaire. Enfin, la quatrième et dernière étape de ce déconfinement est programmée pour le 30 juin. A ce moment-là, la limite maximale de public présent adaptée aux événements et à la situation sanitaire locale.

Des nouvelles qui vont certainement ravir les spectateurs et personnes habituées à se déplacer dans les stades pour soutenir leurs équipes au même titre que les clubs professionnels et amateurs, même s’il faudra encore attendre plusieurs mois pour un retour complet à la normale.