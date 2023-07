Le PSG veut faire capoter le transfert d'Harry Kane au Bayern Munich

Le Paris Saint-Germain fait une dernière offensive pour recruter Harry Kane, malgré l'intérêt concret du Bayern Munich.

Le mercato estival est une longue partie d'échec jonchée d'un jeu de chaises musicales. Les plus grands clubs européens le savent bien et ont conscience que le marché des transferts est long et que tant que rien n'est signé, rien n'est perdu, surtout dans le très complexe dossier Harry Kane.

Paris en embuscade

Les Bavarois ont déposé deux offres et ont entamé des négociations avec les Spurs dans l'espoir de signer le joueur de 29 ans pour moins de 100 millions d'euros. Néanmoins, Tottenham qui ne souhaite pas vendre à tout prix son meilleur buteur et qui a même tenté de le prolonger, sera difficile à convaincre.

Qui plus est, si d'autres clubs se lancent dans la course à Harry Kane, Tottenham et son président, Daniel Lévy, réputé pour être dur en affaire, ne se gênera pas pour faire monter les enchères. Le PSG, toujours en recherche d'un numéro neuf, n'a pas rendu les armes dans ce dossier.

Un pouvoir financier supérieur, une attractivité inférieure

En effet, le club de la capitale est entré dans la course, persuadé que l'international anglais est disponible et qu'il serait prêt à venir en France pour tenter de remporter la Ligue des champions, selon The Independent. Le PSG est prêt à s'aligner sur l'offre du Bayern et a le pouvoir financier de proposer plus que les géants bavarois.

Les Spurs ont toujours été réticents à se séparer de leur attaquant vedette, rejetant l'intérêt de Manchester City l'année dernière. Harry Kane entre dans la dernière année de son contrat et n'a donné aucun signe de vouloir rester dans le nord de Londres. Les Parisiens envisagent d'autres options en attaque, avec Randal Kolo Muani et Victor Osimhen sur leur liste de numéros 9 potentiels pour la saison prochaine.

Kylian Mbappé pourrait quitter le club après avoir trouvé une impasse contractuelle le mois dernier. Le PSG serait en train d'étudier ses options sur le marché, mais son intérêt tardif pour Harry Kane fera sans aucun doute grimper le prix du capitaine anglais.