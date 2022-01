Le PSG, un modèle de réalisme

Le PSG caracole actuellement en tête de la Ligue 1 et avec une avance confortable de neuf points sur son premier poursuivant qu’est l’OM. Une position enviable par tous ses concurrents, mais qui contraste cependant avec le visage qu’affiche cette équipe dans le jeu.

Paris n’est pas toujours souverain lors de ses sorties domestiques. Il est même plus dans la réaction que dans l’action depuis quelques matches. On l’a constaté contre Lens, Lorient et cela a encore été le cas dimanche soir face à Lyon. Sans une réalisation du rentrant Thilo Kehrer, les Franciliens auraient concédé leur second revers de la saison en Ligue 1. Ils ont donc glané le point du nul dans la douleur et c’est un scénario qui devient très familier.

Le PSG, « une équipe qui ne lâche jamais »

Paris n’est donc pas flamboyant, mais selon l'observatoire du sport CIES, l’équipe de Pochettino excelle aujourd'hui dans l’art d’aller chercher les résultats quand les évènements ne le présagent pas. En gros, elle obtient beaucoup de points là où elle est censée en perdre. Et ces chiffres sont calculés en fonction de la possession du ballon, ainsi que du nombre et de la distance des tirs tentés et concédés.

Le PSG est l’équipe la 4e équipe plus performante dans ce domaine parmi les formations appartenant aux 32 meilleurs ligues européennes. Le vice-champion de France a enregistré une moyenne de 2,42 points/match contre 1,65 attendus. Soit un écart positif de 0.77. Et il n’y a que trois équipes qui font mieux parmi les 518 analysées. Il s’agit des Roumains de Cluj (0.97), des Turcs de Trabzonspor (0.89) et des Suisses du FC Zurich (0.87).

Même s’ils aimeraient se faire un peu moins peur, les joueurs de la capitale ont de quoi être fiers de ces chiffres. Kehrer avait d’ailleurs mis en avant dimanche soir cette force de caractère : « On a une mentalité qui est bien et on ne lâche jamais. On est fort dans ça ».