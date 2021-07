Le PSG s’impose grâce à Hakimi

Le PSG est sorti victorieux ce samedi de son 4e match amical, disputé contre Orléans. Achraf Hakimi a marqué le but décisif.

La bonne série du PSG en phase de préparation se poursuit. Ce samedi, et à une semaine de leur premier match officiel de la saison, les vice-champions de France ont pris le dessus sur Orléans au Stade de la Source (1-0).

Malgré l'écart de niveau entre les deux formations, la différence ne s’est faite que sur un but seulement cependant. Il fut l’œuvre d’Achraf Hakimi. De retour dans le groupe après s’être remis du Covid-19, le Marocain a débloqué la situation au milieu de la seconde période alors qu’il n’était sur le terrain que depuis un quart d’heure.

Le PSG a beaucoup vendangé

Servi dans le dos des défenseurs par Ander Herrera, l’ex-Intériste a contrôlé en pleine course avant de battre tranquillement le gardien adverse d’une frappe du droit. Un but qui a donc offert la victoire aux siens, et qui va permettre aussi à son auteur d’emmagasiner de la confiance pour la suite. Hakimi aurait même pu inscrire un doublé si sa frappe du gauche (79e) avait été un peu moins croisée.

L'article continue ci-dessous

Le PSG l’a emporté sur le plus petit des écarts, mais il aurait pu le faire beaucoup plus nettement. Julian Draxler, capitaine d’un soir, a eu par deux fois la possibilité de faire trembler les filets. Sur la première, une frappe de loin, il a manqué le cadre d’un rien. Et sur la seconde (68e), après un centre de Layvin Kurzawa, il a vu le portier adverse sortir sa tête in-extremis.

A la 73e minute, Arnaud Kalimuendo a aussi raté une opportunité intéressante, laissant son équipe à la merci d’un retour adverse. L’ancien attaquant Lensois n’a pas marqué, mais il s’est quand même plus mis en évidence que l’autre avant-centre Mauro Icardi. L’Argentin est en effet resté très discret aux avant-postes tout au long du match. Même le jeune Gharbi a été plus en vue suite à son incorporation en fin de partie, avec une frappe audacieuse de 20 mètres (89e). Au final, le maigre écart est resté de mise et Paris a signé son troisième succès en quatre matches.

Le prochain rendez-vous des Parisiens ça sera mardi face au FC Séville. Il y aura ensuite la rencontre du Trophée des Champions face au LOSC le 1er aout. Quant à la reprise de la Ligue 1, elle est prévue le 7 aout face à Troyes pour Neymar et consorts.