Le PSG s’est séparé de son médecin

Le PSG a mis à la porte Eric Rolland qui était le médecin de son équipe première depuis 2016.

Après treize ans passés au club, Eric Rolland vient de se voir indiquer la porte de la sortie par la direction francilienne. Les responsables l’ont licencié pour faute grave. L’affaire devrait être portée devant les prud’hommes car l’intéressé conteste les faits et s’est adjoint les services d’un avocat pour faire valoir ses droits.

L’information émane du quotidien L’Equipe, qui précise que cela fait plusieurs mois que le PSG tente de séparer de Rolland. Ce dernier n’aurait plus la cote auprès du board et il a même été question de lui accorder un autre rôle au sein d’une nouvelle clinique à Yvelines dont le club sera propriétaire. Mais, l’intéressé a refusé, indiquant que son souhait était de rester auprès du groupe pro.

À lire aussi - Neymar poursuit sa préparation individuelle

L'article continue ci-dessous

Pour succéder à Rolland, Paris devrait faire appel à un certain Hakim Chalabi. Ce dernier n’est que le prédécesseur de Rolland et actuellement il est le patron de la clinique Aspetar à Doha. Nasser Al-Khelaifi le tient en très grande estime et voit en lui comme la personne parfaite pour devenir le médecin de l’équipe. Le président parisien aurait comme idée de restructurer le service médical et cela passe inévitablement par un nouveau visage à sa tête.

Des changements ont d’ailleus déjà commencé à être opérés. Arrivé de , le médecin Christophe Baudot travaillera au service de l’équipe première. Il sera secondé par Laurent Amont, qui était déjà là la saison dernière. D’autre part, le kiné Frédéric Mankowski, passé par les Bleus et la sélection algérienne, a été recruté.

Il n’y a donc pas que chez les joueurs que Paris veut du sang neuf pour la saison prochaine. Les chamboulements concernent tous les étages, et on peut y avoir la volonté du club de provoquer une rupture avec le passé et lancer une nouvelle dynamique positive.