Le PSG se venge enfin du Real Madrid

Suite au départ programmé de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG compte bien se venger.

Le prodige lillois Leny Yoro est l'un des talents les plus appréciés du football européen et est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 à seulement 18 ans. Son avenir est prometteur et il fera l'objet d'un grand intérêt cet été.

Alors que son contrat expire en 2025 et qu'aucun signe de renouvellement n'a été enregistré, Lille semble prêt à vendre Yoro cet été, mais demande 60 millions d'euros. Le Real Madrid a identifié Yoro comme l'une des meilleures opportunités sur le marché, après des mois de prospection, et cherchera à le recruter cet été, mais n'a pas l'intention de se ruiner. Leur limite est fixée à 40 millions d'euros.

Liverpool est également intéressé, mais le Paris Saint-Germain est son principal concurrent. Les champions de France ont fait une offre en janvier, qui a été refusée, et Lille préférerait vendre Yoro hors de France. Selon Diario AS, le PSG est prêt à faire monter la pression et le directeur sportif Luis Campos va intensifier les négociations dans les prochains jours.

Le PSG pourrait être prêt à offrir le montant requis et, bien que la priorité de Yoro soit de signer pour le Real Madrid, le PSG fera tout son possible pour le convaincre. A moins que les Blancos ne parviennent à un accord avec Lille, Yoro, qui souhaite s'engager cette année, pourrait voir le PSG comme sa seule option.

Nacho Fernandez quittera le Real Madrid cet été, et Rafa Marin devrait revenir de son prêt à Alaves pour prendre sa place dans l'équipe du Santiago Bernabéu. Cependant, Yoro est considéré comme un talent unique en Europe actuellement, et même si le Real Madrid est expert pour signer les meilleurs jeunes du football mondial, il semble que l'accord pourrait dépendre de la volonté de Lille de négocier.