Le PSG sans Mbappé ni Cavani contre l’OL

Thomas Tuchel a été contraint de retenir plusieurs pensionnaires des équipes jeunes du club pour le duel face à l’OL, dimanche en Ligue 1.

Paris défie l’Olympique Lyonnais dimanche soir en fermeture de la 6e journée de championnat. Un rendez-vous que les Franciliens, décimés, aborderont sans plusieurs de leurs éléments majeurs.

Comme ça a été le cas mercredi dernier contre le Real, le PSG sera encore privé de Kylian Mbappé et d’Edinson Cavani. Alors qu’ils étaient espérés pour ce rendez-vous contre les Gones, Thomas Tuchel s’est gardé de prendre le moindre risque et a fait le choix de les laisser à la maison.

🗒️🆗 Le groupe parisien pour le déplacement à #OLPSG — (@PSG_inside) September 21, 2019

En attaque, les champions de devront également composer sans Mauro Icardi. L’Argentin est touché aux adducteurs, et son coach avait officialisé son forfait en conférence de presse. Pablo Sarabia a également dû faire une croix sur ce classique du championnat. Enfin, Thilo Kehrer reste souffrant (voute plantaire) et va devoir prendre son mal en patience.

En raison de ces multiples défections, Tuchel a dû faire avec les moyens du bord et convoquer plusieurs pensionnaires du centre de formation. Adil Aouchiche, qui avait été aligné contre Metz (4e journée), effectue son retour dans le groupe. Et, il est accompagné de deux autres néophytes, en l’occurrence Arnaud Kalimuendo, un attaquant de 17 ans, et aussi le défenseur central Loic Mbé Soh (18 ans).