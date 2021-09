Le PSG retournera au Qatar en 2022

Trois ans après sa dernière visite, le PSG va se rendre au Qatar durant la période hivernale pour un mini-stage.

Comme ce fut longtemps coutume lors des premières années de l’ère QSI, le PSG va faire un détour par le Qatar pendant le mois de janvier. Avant d’attaquer la seconde partie de la saison, les Franciliens vont s’y ressourcer à travers un stage de quelques jours. Une virée qui fera suite à leur rencontre de championnat contre Brest, comptant pour la 21e journée, d’après ce qu’a révélé le site du club.

« Le Qatar Winter Tour 2022 s’achèvera par un match amical dans la capitale saoudienne Riyad avant le retour de la délégation en France. Le Paris Saint-Germain affrontera une équipe composée de joueurs des deux meilleurs clubs d’Arabie Saoudite : le Al-Hilal Football Club et le Al Nassr Football Club », a ajouté le PSG à travers un communiqué, en précisant que l’ensemble des éléments de l’effectif pro prendront part au voyage. Ainsi, les fans locaux de l’équipe française pourront voir pour la première fois Lionel Messi sous leurs yeux.

Des rendez-vous calés avec les partenaires locaux

Les Parisiens « s’entraineront au sein des infrastructures exceptionnelles du complexe sportif Aspire Zone, et bénéficieront des conditions climatiques idéales du pays en cette période de l’année ». Par ailleurs, durant le temps libre qu’ils auront, Kylian Mbappé et consorts « découvrir les nouvelles attractions et expériences développées depuis la dernière visite du Club et de valoriser le Qatar en tant que destination touristique. »

Enfin, ce voyage « sera aussi l'occasion pour le club d’aller à la rencontre des supporters locaux et de participer aux activations de ses partenaires, qataris et internationaux présents dans le pays, afin de vivre des expériences mémorables ». « Les toutes nouvelles installations de la Coupe du monde 2022 seront notamment à l’honneur. Les joueurs visiteront également l'Académie du Paris Saint-Germain à Doha, qui opère à l’année sur les terrains de la Fondation du Qatar », a conclu le communiqué parisien.

L’année dernière, et en raison d’un calendrier trop chargé suite à la reprise tardive du championnat, Paris n’a pas quitté l’Hexagone durant le break hivernal. Pour leur retour sur les terrains suite à la trêve hivernale, les représentants de la capitale ont disputé le Trophée des Champions. Une rencontre qui s’est tenue à Lens.