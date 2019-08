Le clan Neymar attend une dernière offre du Barça

Le Barça devrait formuler une dernière proposition pour l’attaquant parisien, et l’entourage de ce dernier vient de confirmer cette information.

Le feuilleton Neymar toucherait-il à sa fin ? Il semblerait que oui, si l’on en croit les informations émanant d’Espagne et en particulier de la radio RAC1 , et aussi de ce que révèle RMC Sport ce lundi soir. Le média français aurait eu la confirmation d’une source proche du joueur que le Barça va émettre une toute dernière proposition pour son ancien protégé.

Le nom de la source n’a pas été communiqué, mais elle appartiendrait au clan de l’international brésilien. Si cela se vérifie, le constat à tirer c’est que le joueur est parfaitement au courant des intentions du club catalan à son endroit.

Comment le FCB va-t-il s'y prendre pour convaincre le club de la capitale de lâcher le joueur le plus cher de l'histoire ? Un prêt avec obligation d'achat a notamment été évoqué la semaine dernière, tout comme un possible échange avec Ivan Rakitic, Nelson Semedo ou encore Ousmane Dembélé. Il semblerait plus que c'est vers la première option qu'on se dirige.

Côté parisien, on reste serein sur ce dossier. La position des dirigeants franciliens reste inchangée. Et après avoir déjà repoussé les premières approches orales pour le transfert de l'international auriverde, ils devraient, toujours selon RMC, décliner la proposition de prêt qui sera faite. Cette solution ne les arrange pas plus que les précédentes. D'autre part, on doute désormais sérieusement des intentions du Barça de s'offrir les services de Neymar.

De son côté, Thomas Tuchel estime que la perte de Neymar, si elle intervient, ne pourra pas se dérouler sans un recrutement à son poste. "Si on perd Neymar, on ne peut pas le perdre sans recrutement. Et s'il est là, on aura un joueur qui peut gagner des un contre un, car c'est quelque fois nécessaire" , a indiqué le technicien allemand du côté de Rennes.