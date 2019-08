Mercato - PSG : la Juventus souhaiterait coiffer le Barça et le Real pour Neymar

Selon les informations de GloboEsporte, la Juventus aurait l'intention de recruter Neymar avec la vente de Paulo Dybala.

Neymar Jr sera-t-il associé à Cristiano Ronaldo dans un futur proche ? Cette idée, fantasque au départ, prend forme depuis quelques heures. Selon les informations du média brésilien GloboEsporte, la songerait à coiffer la concurrence pour recruter le Brésilien. Avec un plan bien précis.

Une opération compliquée

La Juventus et le seraient actuellement en contact, y compris pour un autre dossier : Paulo Dybala. L'avenir des deux attaquants pourrait être lié. GloboEsporte indique ainsi que les deux clubs discutent actuellement de la possibilité d'une telle opération, malgré les nombreuses conditions qu'elle requiert. Le PSG et la Juve devront en effet trouver un terrain d'entente sur l'indemnité de transfert puisque les deux joueurs ne sont pas évalués au même prix sur le marché. Il faut donc voir combien la Juve serait prête à aligner en plus de Dybala si ce dernier est dans la transaction.

La deuxième condition concerne évidemment la volonté des deux joueurs. De nombreux médias italiens font état d'un intérêt de Paulo Dybala pour la Ville Lumière. L'international argentin a refusé des propositions venues d' ( , ) mais serait tenté par le défi parisien, d'autant qu'il entretient de très bonnes relations avec certains joueurs du groupe, dont son ami Leandro Paredes. Mais quid de Neymar ? Sachant qu'un retour à Barcelone constitue la priorité de la superstar brésilienne.

Toujours est-il que si l'entourage du joueur attend que le Barça revienne à la charge avec une dernière proposition (un prêt avec option d'achat obligatoire), l'intérêt de la Juve est à prendre en considération, d'autant que des doutes subsistent sur les réelles intentions de Barcelone dans ce feuilleton. Une équipe de Barcelone qui a d'ailleurs perdu deux éléments offensifs notables sur blessures en trois jours (Luis Suarez, Ousmane Dembélé)...

Le , enfin, reste dans une position d'attente pour le moment, la priorité de Zinédine Zidane étant un renfort au milieu. Alors que l'issue se rapproche, ce jeu de dupes et devenu un match à quatre.