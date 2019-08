Rennes-PSG (2-1) - Thiago Silva évoque la situation de Neymar : "J'ai le sentiment qu'il peut rester"

Le capitaine du PSG a évoqué la situation de son compatriote après la défaite du PSG à Rennes (2-1).

"C'est difficile de dire si Neymar manque. Pour le premier match du Barça Messi a manqué aussi. Ce sont des joueurs différents de tous les autres. Même avec une jambe Neymar il peut faire des choses incroyables, comme Messi, comme Cristiano". Les mots de Thiago Silva pour résumer l'influence de Neymar sont forts.

Interrogé sur la situation de son compatriote après le match, le capitaine du PSG n'a pas esquivé le sujet. "Bien sûr qu'il nous manque, j'espère qu'à la fin il pourra rester avec nous parce que c'est un mec incroyable, un joueur indispensable pour cette équipe mais on doit attendre ce qui se passera à la fin du mercato".

"Je ne peux pas répondre", a continué Thiago Silva après une question sur l'issue de ce feuilleton, ajoutant toutefois avoir "le sentiment qu'il peut rester".

"Neymar est un joueur clé de cette équipe. Après il voit s'il est content de rester ou pas. On ne doit pas parler. C'est toujours compliqué, pour plein de choses. On essaye de parler un petit peu mais c'est difficile de rentrer dans des choses particulières comme ça. C'est entre lui et le club en ce moment. Nous, on doit attendre jusqu'à la fin de voir ce qu'il décidera mais j'espère qu'à la fin il restera comme ça on sera beaucoup plus fort".