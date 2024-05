Le PSG peut oublier Kimmich

Le FC Barcelone est déterminé à renforcer ses options au milieu de terrain pour la saison prochaine et vise Joshua Kimmich du Bayern Munich.

Selon Mundo Deportivo, Xavi et Deco considèrent la signature d'un pivot comme une priorité et cherchent le successeur à long terme du légendaire Sergio Busquets. Kimmich est considéré comme l'option idéale pour remplacer Oriol Romeu, en difficulté depuis son arrivée de Gérone l'été dernier. L'Allemand a été un pilier de l'équipe du Bayern ces dernières années et compte huit titres de Bundesliga à son palmarès.

L'avenir de Kimmich en Bavière fait l'objet de débats depuis de nombreux mois, principalement en raison de l'expiration de son contrat à la fin de la saison prochaine. A 29 ans, il pourrait offrir au Barça de nombreuses années de football de haut niveau et s'alignerait avec son collègue international Ilkay Gundogan au cœur de l'entrejeu.

Guido Rodriguez, du Real Betis, est une autre option de transfert pour les Blaugrana. Cependant, Kimmich a la préférence des dirigeants du club espagnol en raison de sa combinaison d'aptitudes techniques et de prouesses physiques.

Bien qu'il ait excellé au milieu de terrain tout au long de sa carrière, Kimmich a passé la majeure partie de la saison au poste d'arrière droit, Thomas Tuchel ayant opté pour un duo Leon Gortezka-Konrad Laimer dans l'entrejeu.

Mais Kimmich passe souvent au milieu de terrain depuis son poste sur le flanc et a démontré ses talents offensifs avec deux buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, dont le but décisif contre Arsenal en quart de finale retour de la Ligue des champions.