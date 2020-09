Mercato, Tuchel, Mbappé, Neymar, Ibiza : Leonardo fait le point sur les dossiers chauds du PSG

Invité du Canal Football Club, Leonardo a fait le point sur les dossiers chauds du PSG.

Pourquoi parler maintenant ? : « Tout marchait très bien. Je n'avais pas besoin de parler. Après on a perdu la finale, j'attendais le bon moment pour parler et faire des conclusions. »

Paris mal aimé ? : « Ça me gêne. Il n'y avait pas l'émotion pendant la compétition. On n'est pas trop aidé par les institutions. Après il y a beaucoup de positifs. »

Sur Ibiza : « on a l'impression qu'on a inventé le Covid-19. Ce sont des joueurs avec leur femme et leurs enfants. Ça donne une image qui ne correspond pas à la réalité. Je déteste Instagram. Le problème de base, c'est d'organiser la première journée du championnat français le même jour que la finale de la . Pour moi c'est incompréhensible. Après tu décales le match parce qu'on arrive en demi-finale. Ça devient un problème. Tous les autres championnats européens vont commencer le 12-13 septembre. »

Sur le mercato : « tous les clubs aujourd'hui ont besoin de vendre. Il y aussi le FPF. Le PSG est dans cette situation. On a fait un grand investissement sur Icardi. On doit être créatif. Les départs des joueurs étaient prévus. On a fini de jouer au mois d'août et non en mai. On a jusqu'au 5 octobre pour recruter. Mais on doit regarder côté sortie avant. »

Sur Mbappé qui demande au PSG de recruter : « Si Kylian il dit ça, on pense la même chose. On a toujours de l'ambition. On a des rôles dont on a besoin. »

Sur les départs de Thiago Silva et Cavani : « La situation n'est pas facile. Ils ont tout fait pour le club, ce sont des idoles. Si tu gardes TS un an de plus et qu'il se blesse… Ce groupe-là, ce qu'il a fait au deuxième semestre, c'est formidable. On a envie de maintenir un groupe. »

Sur la gestion du mercato avec Tuchel : « Avec Tuchel c'est très clair. Il a fait quelque chose de fantastique. C'est la meilleure saison de l'histoire du club. On a le temps pour parler de ça. On partage beaucoup de chose, le mercato on en parle tt le temps. Il y a toujours une conversation pour prendre un joueur. Tuchel valide toujours le choix des joueurs. »

Sur le contrat de Tuchel : « On a 10 mois de contrat devant nous. Honnêtement quand je suis arrivé, je pouvais le garder ou non. On a parlé très clairement. Je n'ai jamais contacté Allegri. Je le connais depuis le mIlan AC. On espère faire mieux cette année avec Tuchel. »

Sur Camavinga : « 90 millions d'euros avant le coronavirus, beaucoup moins aujourd'hui à cause du coronavirus. C'est un joueur que je regarde, il a très bien démarré. Il a du talent. On ne va pas recruter 10 joueurs. On a beaucoup d'idées pour recruter. 29 joueurs dans l'effectif c'est trop. On a beaucoup de joueurs qui ont 5-6 ans devant eux au PSG. »

Sur Neymar et Mbappé dont les contrats s'achèvent en 2022 : « On veut continuer avec eux. Tout est clair pour tout le monde. On se doit de continuer avec eux. Avoir deux joueurs comme ça dans la même équipe c'est énorme. Messi et Ronaldo étaient chacun dans leur club. On a les deux meilleurs joueurs du monde après Messi et Ronaldo. »