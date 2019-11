Le PSG ouvre de nouvelles Académies en Turquie

Le PSG continue son ouverture vers le monde et le travail pour la progression des jeunes en ouvrant de nouveaux centres en . C’est ce qu’il vient de faire savoir ce jeudi à travers un communiqué.

Après avoir ouvert 5 centres en moins d’un an (Deux à Istanbul, puis à Antalya, Ankara et Bursa), regroupant un nombre total de 476 enfants inscrits, la Academy Turquie poursuit son développement en ouvrant deux nouveaux sites en octobre 2019. Elle compte désormais 7 centres à travers le pays.

Le 12 octobre dernier, la Paris Saint-Germain Academy Turquie a ouvert une nouvelle école de football à Izmir (Bornova Langırt Spor Tesisleri). Fabien Allègre, Directeur de la diversification de la marque au Paris Saint-Germain, a déclaré : « C’est avec un immense plaisir que nous inaugurons ce sixième centre à Izmir. Il entre dans la continuité du développement international du club. Avec cette ouverture, la Paris Saint-Germain Academy Turquie devient l’une des plus importantes Académies du Club à l’étranger. Le Club parisien s’installe progressivement dans le quotidien des jeunes joueurs turcs afin de partager avec eux nos valeurs et notre vision du football ».

Lors de la conférence de presse d’inauguration, parents, enfants et journalistes étaient présents sur place, et se sont montrés très enthousiastes à la perspective de voir arriver le Paris Saint-Germain à Izmir. A cette occasion, plus de 120 enfants ont participé à la première séance d’entraînement, sur l’un des deux terrains du complexe sportif, sous l’œil avisé d’Hamza Gezmis, Directeur Technique l’Academy Turquie. Cette école de football aura une capacité de 220 enfants, et compte déjà 23 jeunes inscrits.



Quelques jours plus tard, la Paris Saint-Germain Academy Turquie accentuait encore son expansion avec l’ouverture d’un 7ème site, le 3ème à Istanbul (Florya Senlikköy Stadyumu). Plus de 200 personnes étaient présentes pour accompagner cette ouverture. Le fondateur de l’Academy Turquie Nihat Uğurlu a ainsi déclaré « Le Paris Saint-Germain est en train d’être adopté partout en Turquie, grâce à une présence dans toutes les villes majeures. Ce nouveau site installé au sein d’un complexe sportif de très grande qualité est une étape importante pour la renommée de notre projet, qui vise à être l’Academy de football la plus prestigieuse du pays. Nous commençons à construire une belle histoire en Turquie, et chaque nouveau projet contribue à la nourrir ».

Ces deux ouvertures successives sont un symbole fort de la relation qui existe entre le Club et la Turquie, et de l’ambition du projet Paris Saint-Germain Academy sur ce territoire.