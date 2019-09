Le PSG ne peut pas viser les quatre titres possibles selon vous

Vous êtes nombreux à considérer que l'infirmerie régulièrement pleine du PSG est un handicap pour sa compétitivité cette saison.

Le PSG s'est incliné mercredi face à Reims (0-2), concédant sa deuxième défaite de la saison en , après le revers face à Rennes, le 18 août dernier (2-1).

"Le turnover ? Je ne regrette rien. Car je dois gérer mon équipe, on manque de joueurs et on ne peut pas trop utiliser quelques-uns. C'est plus facile d'analyser après coup. On doit prendre des décisions et je les ai faites. Maintenant, ce sont les conséquences, mais je ne pense pas qu'on a perdu car on a trop changé de joueurs. C'est plus dû à la manière dont on a joué", avait indiqué Thomas Tuchel après la rencontre.

Virgil van Dijk est-il le grand favori pour le Ballon d'Or 2019 ?​

Nous avons donc sollicité vos avis sur la question d'une possibilité de quatre titres pour le PSG en dépit de son infirmerie remplie et selon vous, les trop nombreux absents dans les rangs du club francilien sont un frein pour cette hypothèse.

L'article continue ci-dessous

Sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter), et avec plus de 2 400 votants, vous avez été 61% (Facebook) et 59% (Twitter) à estimer cela trop compliqué. "Meme avec un effectif au complet, ils ne peuvent pas remporter toutes ces compétions. Ils n'en ont pas les moyens moraux et physiques, malgré le potentiel de l'effectif", a estimé Orlin Amo Louragant.