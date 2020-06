Le PSG ne gardera pas Thiago Silva

Selon L’Equipe, la direction du PSG a fait savoir à son capitaine qu’il ne sera pas conservé à l’issue de la saison en cours.

Thiago Silva et le PSG, c’est bientôt fini ! En fin de contrat cet été, le défenseur brésilien ne sera pas conservé par le club de la capitale française, d’après ce que rapporte L’Equipe. Alors qu’il espérait longtemps une prolongation, « O Monstro » s’est vu signifier qu’il n’entre plus dans les plans du club. Une triste fin pour celui qui a assurément marqué de son empreinte son passage à Paris.

Thiago Silva a été un élément clé des 7 titres de champion conquis sous l’ère QSI. Et il est le seul dans ce cas avec le milieu italien, Marco Verratti. Il a aussi gagné cinq Coupes de la Ligue et trois Coupes de . L’international auriverde pèse, en outre, 310 matches avec la formation parisienne. C’est le 7e joueur le plus capé de l’histoire du club, à égalité avec Mustapha Dahleb.

Leonardo lui a annoncé la mauvaise nouvelle

C’est Leonardo, le directeur sportif du club en personne, qui a contacté Thiago Silva pour lui faire savoir que son bail ne sera pas reconduit. Le joueur devra donc se trouver un nouveau point de chute après la fin officielle de l’exercice 2019/2020.

Avant de partir, Thiago Silva peut encore espérer gagner un ou plusieurs trophées avec les Franciliens. L’équipe de Thomas Tuchel reste en course en Ligue des Champions, tandis que la possibilité de jouer les finales des deux Coupes reste réelle.

Il souhaite rester en Europe jusqu’en 2022

C’est à Milan que Thiago Silva a été recruté en 2012 contre un montant de 42M€. Et c’est à Milan qu’il pourrait retourner. D’après les révélations faites par son agent, il y aurait des contacts avec les dirigeants rossonerri en vue d’une nouvelle expérience à San Siro.

Thiago Silva est aussi dragué par Fluminense, son dernier club au . Toutefois, et en dépit de son âge avancé (35 ans), le chevronné défenseur n’a pas l’intention de retourner dans son pays. Désireux de disputer la Coupe du Monde au , il souhaite continuer en Europe afin de rester compétitif et postuler ainsi pour une place en Seleçao.