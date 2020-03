Le PSG met en vente un maillot en soutien des soignants

Le club de la capitale continue sa mobilisation pour les soignants de l’AP-HP en mettant en vente un maillot spécial « Tous Unis ».

En cette période de crise due au coronavirus, le poursuit sa mobilisation en soutien aux personnels soignants qui luttent tous les jours en première ligne contre l’épidémie. Son objectif : soutenir les personnels de santé et les aider à affronter la crise sanitaire, non seulement aujourd’hui, mais aussi par un engagement sur le plus long terme.

Le club de la capitale française a ainsi mis en vente sur sa boutique en ligne officielle un maillot « Tous unis » associant ses couleurs à celles de de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, le Centre Hospitalier Universitaire d’Ile-de- et ses 100 000 professionnels. Les fonds collectés serviront à financer des actions pour soutenir les personnels de santé.

Dès ce jeudi, 1 500 pièces uniques vont être mises en vente au prix de 175 €. L’intégralité du produit de cette vente sera reversée à l’AP-HP. Le Club remercie ses partenaires maillot NIKE, ALL (Accor Live Limitless), QNB et Ooredoo qui ont souhaité partager leurs droits pour ce dispositif spécial.

Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, a déclaré : « Face à la crise que nous traversons, le Paris Saint-Germain entend se montrer fortement mobilisé comme l’ensemble de ses partenaires et supporters. Nous ne pouvons qu’être sensibles et reconnaissants du travail formidable qu’accomplissent chaque jour les personnels soignants, avec courage et dévouement, pour faire face à l’urgence. Ces femmes et ces hommes extraordinaires sont un exemple pour nous tous. La lutte promet d’être longue et le Club souhaite contribuer à leur offrir une aide concrète pour répondre à leurs besoins prioritaires, se reposer, se restaurer et partager quelques moments de réconfort avec leurs proches."

Source : PSG.fr