Le PSG fixe la date limite pour le transfert de Neymar

Le PSG n’entend pas attendre indéfiniment une proposition pour sa star. Les clubs intéressés doivent se manifester avant la reprise de la L1.

Le PSG reste toujours ouvert à un départ de son attaquant brésilien, Neymar. Comme le directeur sportif Leonardo l’avait suggéré dès sa prise de fonction, un transfert est envisageable à condition qu’un club y mette le prix. Or, pour l’instant, personne ne s’est positionné.

Le a été pressenti pour passer à l’offensive pour son ancien joyau. Pourtant, dans les faits, le club catalan reste étonnement discret sur ce dossier. Aucune offre n’a été transmise aux responsables franciliens. Et la fenêtre de titre risque bientôt de se refermer.

Selon L’Equipe, le PSG a fixé la date de la reprise du championnat (12 aout) comme ultimatum pour un transfert de Neymar, ou du moins pour l’entame des négociations. Au-delà de ce délai, toute nouvelle approche sera repoussée. Le but étant de bénéficier ensuite du temps nécessaire pour pouvoir se retourner et chercher une recrue susceptible de pallier la perte de l’international auriverde.

Le PSG veut 300M€ pour le libérer

Paris ne veut pas donc attendre indéfiniment qu’une proposition arrive sur la table. Et d’autre part, il n’est pas disposé à discuter pour une somme inférieure à 300M€. Alors que des rumeurs laissaient croire qu’un bon de sortie pouvait être accordé à Neymar en cas d’un chèque de 180M€, il n’en est absolument rien. Nasser Al-Khelaifi compte non seulement récupérer les 220M€ qu’il a déboursé il y a deux ans pour « Ney », mais aussi enregistrer un profit dans cette opération. Afin de renflouer les caisses du club, mais aussi pour une question d’image.

Du côté du joueur, la position demeure également la même. L’intéressé ne s’est pas exprimé depuis qu’il est rentré à Paris, mais son clan assure qu’il est toujours déterminé à partir. Le champion olympique veut tourner la page parisienne après deux saisons marquées par quelques titres nationaux remportés, mais aussi beaucoup de déboires, de problèmes personnels et des blessures à répétition. Obtiendra-t-il gain de cause ? La question reste en suspens. À ce sujet, son coéquipier Marco Verratti s’est permis de donner son opinion en affirmant qu’il n’est jamais bon de retenir un joueur contre son gré.

En attendant que son cas soit réglé, Neymar continue de s’entrainer et de se préparer le plus normalement du monde pour la prochaine saison. S’il n’a pas encore joué le moindre match de préparation, le Brésilien peaufine sa condition physique avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme. Une attitude louée notamment par son entraineur Thomas Tuchel, qui le considère toujours, et à juste titre, comme un joueur de son effectif à partir entière.