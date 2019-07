PSG, Thomas Tuchel n'a pas de nouvelle concernant l'avenir de Neymar

Après la victoire du PSG face à Sydney (3-0) à Suzhou en match amical, l'entraîneur allemand a évoqué l'avenir de l'international brésilien.

Le PSG disputait son quatrième match amical ce mardi après-midi et l'a remporté face au FC Sydney (3-0) grâce à des buts de Mbappé, Cavani et Guçlu. Une rencontre qui s'est une nouvelle fois déroulée sans Neymar. L'ancien attaquant du a rejoint le groupe parisien lors de sa tournée asiatique mais se remet toujours de sa blessure et n'a pas disputé la moindre minute depuis le début de la préparation avec le PSG.

Il faut dire que l'avenir de Neymar est très incertain dans la capitale française. L'international brésilien souhaiterait quitter le champion de en titre cet été et est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, mais le club catalan peine à convaincre le PSG avec une offre à la hauteur des attentes du club de la capitale. Les jours passent et l'incertitude plane toujours autour de l'avenir de l'ailier brésilien du PSG.

L'article continue ci-dessous

Tuchel heureux de la prestation des jeunes

En conférence de presse, Thomas Tuchel a forcément été contraint d'évoquer l'avenir de l'international brésilien, mais sans aucune information concrète en sa possession, le technicien allemand a décidé de botter en touche : "Neymar ? Pas de nouvelle sur son avenir. Il est encore là et il est encore mon joueur".

Thomas Tuchel a ensuite analysé la victoire du PSG : "Nous avons gagné les deux périodes. C’est positif. J’ai l’impression tout de même que nous sommes un peu fatigués, nous avons manqué un peu de rythme en première période, il nous a manqué un peu de vitesse. Et de l’intensité, nous avons concédé un peu trop d’occasions. Les jeunes, avec Jesé et Kurzawa ont fait une très bonne deuxième période, nous avons joué plus haut, effectué plus de récupérations, avec plus de pressing, c’était vraiment une bonne deuxième période de notre part".

Le PSG poursuit sa préparation et va disputer la en fin de semaine contre le . Ce sera bien évidemment sans Neymar, suspendu, qui s’entraîne individuellement depuis le début du séjour en et reprendra les séances collectives dès demain. L'avenir de Neymar est toujours flou à un peu moins d'un mois de la fin du mercato estival.