Le PSG exclu de la Ligue des champions à cause de Mbappé ?

Le PSG doit-il craindre pour sa place en Ligue des champions la saison prochaine à cause de l'affaire Mbappé ?

Il est désormais notoire que Kylian Mbappé est en conflit avec le Paris Saint-Germain. Le joueur réclame le versement de salaires et de primes. Les représentants légaux du joueur ont organisé une conférence de presse à Paris, ce jeudi 10 avril afin de clarifier la situation.

Delphine Verheyden, l'avocate du joueur, s'est d'ailleurs exprimée sur BFMTV, évoquant la fameuse somme de 55ME : "Les 55 millions d'euros correspondent simplement aux salaires et primes qui n'ont pas été versés à Kylian Mbappé sur la dernière année de son contrat de travail au Paris Saint-Germain."

"Au début de la saison 2023-2024, il avait fait savoir à son club employeur qu'il ne prolongerait pas d'une année supplémentaire son contrat. Pour tenter de le faire changer d'avis, il avait été mis sur la touche. Pendant plus d'une vingtaine de jours, le club avait fait pression sur lui pour l'amener à signer une prolongation ce qu'il n'avait pas fait. Il a pu ensuite retrouver le chemin des terrains où il a pu, pendant tout le reste de la saison sportive, honorer son contrat, mettre des buts, travailler aussi bien qu'il le pouvait jusqu'au 30 juin 2024. Mais en chemin, le club a arrêté de lui payer ses salaires. Ses salaires des mois d'avril, mai et juin n'ont jamais été payés et une prime qui lui était due en février 2024 n'a jamais été versée non plus. Le tout correspondait en brut à 55 millions d'euros."

Le PSG exclu de la C1 ?

"Le critère financier nous intéresse particulièrement. Dedans, le club se doit de régler l'ensemble de ses effectifs. Dont les joueurs qui vont participer à la compétition. Et si un club doit de l'argent à un salarié, il ne peut pas recevoir sa licence pour participer à la Ligue des champions, l'année suivant l'analyse de son dossier. Depuis le 1er avril, a commencé l'analyse pour la saison 2025-2026", poursuit Me Verheyden. Précisant avoir saisi l'UEFA sur ce sujet, ainsi que la FFF.

