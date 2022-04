Le PSG égale Saint-Etienne !

L’ASSE n’est plus l’unique club français à compter 10 titres de champion. Le club forézien était seul au sommet depuis 1981 et il vient d’y être rejoint par le PSG. L’équipe de la capitale a en effet conquis ce samedi sa 10e couronne nationale en partageant les points avec le RC Lens au Parc des Princes. Un triomphe qui intervient à quatre journées de la fin.

Le PSG double enfin l’OM

Avec le nul obtenu contre les Sang et Or, les Franciliens se sont donc assurés un 10e titre. Une consécration qu’ils attendaient depuis 2020, puisque le trône national leur a échappé l’année dernière au profit du LOSC. Ils prennent aussi de l’avance sur Marseille, avec qui ils étaient à égalité jusque-là.

La saison prochaine, le PSG visera donc un 11e titre. Ce qui constituera un record sur la scène nationale. Mais pas sur la scène européenne. Dans les cinq grands championnats, la meilleure marque est détenue par le Real Madrid (34 Liga). Et si on englobe les ligues mineures, ce sont les Rangers qui détiennent la palme (55 titres nationaux).

Le PSG a été champion dix fois et huit de ses triomphes sont survenues durant l’ère QSI. C’est-à-dire après 2011. Sur cette période, seuls Montpellier (2012), Monaco (2017) et Lille (2021) sont parvenus à briser l’hégémonie parisienne. Auparavant, les heures de gloire parisiennes remontent aux années de 1986 (époque Borelli) et 1994 (époque Denisot).

Huitième titre pour Verratti

Il n’y a qu’un seul joueur qui a participé aux huit dernières campagnes gagnantes du PSG. C’est Marco Verratti, présent au club depuis 2012. Il est suivi par Marquinhos, sacré à sept reprises. Le Brésilien devrait d’ailleurs recevoir le trophée Hexagoal en premier, en sa qualité de captaine de l’équipe. Il avait succédé dans ce rôle à Thiago Silva.

Notons aussi que c’est le premier titre de Mauricio Pochettino à la tête de l’équipe parisienne. Le technicien argentin vient même de s’adjuger le tout premier sacre national de sa carrière de coach, vu qu’il n’a pas été auréolé en Angleterre ou en Espagne. Il lui reste cependant encore du chemin parcourir avant de se hisser à la hauteur de Laurent Blanc, le coach le plus titré de l’histoire de Paris. Le Cévénol avait été champion sans discontinuité durant ses trois années passées du côté du Parc (de 2014 à 2016).