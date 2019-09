Mercato - Officiel : Mauro Icardi prêté au PSG avec option d'achat

Le Paris Saint-Germain vient d'annoncer l'arrivée d'un renfort de poids en attaque : Mauro Icardi est prêté avec option d'achat par l'Inter Milan.

Leonardo et le frappent un grand coup en cette dernière journée du mercato. Le club de la capitale vient d'annoncer officiellement l'arrivée de Mauro Icardi, l'attaquant de l' . Il s'agit d'un prêt avec option d'achat. Le montant de cette option serait de 70 millions d'euros, à la fin de la saison. L'officialisation est survenue une heure seulement avant la fermeture du marché.

Depuis le début du mercato, les dirigeants milanais cherchaient une porte de sortie à Icardi après six saisons au club. Son comportement peu irréprochable, ses relations compliquées avec les supporters et son incompatibilité aux yeux d'Antonio Conte ont tendu les relations entre les deux parties, lors des derniers jours du mercato.

Finalement, après 121 réalisations depuis 2013 en , "Maurito" a trouvé un moyen de rebondir loin de Milan où il n'était plus désirer. Le joueur passé par la Masia, le célèbre centre de formation du , pourrait débuter le 14 septembre, contre , en , sous ses nouvelles couleurs.

L'arrivée de Mauro Icardi offre une possibilité offensive supplémentaire à Thomas Tuchel cependant l'attaquant de 26 ans devrait être surtout en concurrence avec Edinson Cavani. L'avant-centre uruguayen n'a plus qu'un an de contrat et est actuellement blessé.