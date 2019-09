Mercato PSG - Keylor Navas : "Gagner le cœur des supporters parisiens"

Le gardien costaricain (32 ans) a livré ses premiers mots après la signature de son contrat de quatre saisons en faveur du Paris Saint-Germain.

Juste avant d'annoncer sa grosse recrue de l'été, à savoir Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain a annoncé la signature d'un joueur qui sera essentiel pour la saison. Keylor Navas, 32 ans, a officiellement rejoint le club de la capitale jusqu'en 2023 après avoir passé cinq saisons réussies au .

Le gardien costaricain a pu rejoindre le PSG en échange d'Alphonse Areola, qui a fait le sens inverse en s'engageant sous la forme d'un prêt avec les Merengue. Triple vainqueur de la , le portier n'est pas l'un des plsu réputés à son poste mais présente un joli CV à l'heure de devenir le nouveau numéro un de l'équipe parisienne.

Keylor Navas a indiqué ses ambitions dans le communiqué officiel du club, suite à sa signature, en évoquant notamment la notoriété du PSG à l'étranger. "Je vis un moment particulièrement fort en émotions en m’engageant avec le . Après mon expérience en , je débarque en avec énormément d’ambitions. Le Paris Saint-Germain est un club extrêmement prestigieux en Amérique latine et je suis très motivé à l’idée de rejoindre aujourd’hui un club lancé depuis plusieurs années dans une aventure passionnante."

L'article continue ci-dessous

L'ancien joueur de espère aussi convaincre les supporters parisiens qui ont toujours été exigeants avec le poste de gardien de but. "Je ferai tout pour aider le PSG à conquérir de nouveaux titres, j’apporterai pour cela tout mon vécu et mon professionnalisme. Et j’essaierai aussi de gagner le cœur des supporters parisiens, dont la ferveur est réputée dans toute l’Europe"

"J’ai hâte de commencer un nouveau chemin"

Sur son compte Twitter, il a livré un message plus personnel au moment d'entamer un nouveau défi à 32 ans. "Lorsque Dieu change nos projets, c’est que quelque chose va s’améliorer. J’ai hâte de commencer un nouveau chemin et de faire l'histoire au PSG."