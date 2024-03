Le PSG dit adieu aux stars ? Nasser change tout

Le Paris-Saint Germain se tourne vers l'avenir alors que Kylian Mbappé se prépare à partir cet été.

Le PSG est en passe de conserver son titre de champion de Ligue 1 à la fin de la campagne et d'offrir à Mbappé son sixième titre de champion de France depuis qu'il est à Paris. Cependant, malgré son insistance à quitter le club, Mbappé semble déterminé à poursuivre l'objectif commun d'une première victoire en Ligue des champions de l'UEFA.

Le club devrait investir massivement pour renforcer son effectif en vue de la saison 2024/25, avec le départ de sa star pour le Real Madrid. Dans le cadre du projet de reconstruction, le président du club, Nasser Al-Khelaifi, s'est engagé à promouvoir la jeunesse et à former une équipe avec une vision à long terme.

Une vision à long terme

"Nous avons dit au début de la saison que nous voulions construire une équipe pour l'avenir. Une équipe qui peut jouer ensemble pendant encore six à huit ans", selon Diario AS. "Nous avons l'équipe la plus jeune en quart de finale de la Ligue des champions. Nous avons l'équipe la plus jeune des dix premiers clubs européens. Nous sommes fiers et c'est fantastique de suivre cette stratégie avec de jeunes joueurs, également français, pour atteindre le maximum."

Le point de vue d'Al-Khelaifi sur les jeunes talents a été démontré lors du huitième de finale de la Ligue des champions contre la Real Sociedad, qui a vu la double titularisation des Français Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, âgés de 18 et 21 ans.