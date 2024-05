Le PSG dit adieu à Osimhen

Chelsea va faire des folies pour recruter Victor Osimhen et trois autres joueurs pour soutenir Enzo Maresca, malgré les difficultés financières.

Le club doit respecter les règles de rentabilité et de durabilité, ce qui nécessite la vente de joueurs avant la date limite du 30 juin pour financer de nouvelles acquisitions et soutenir les plans ambitieux de Maresca.

L'actuel entraîneur de Leicester City devrait être confirmé comme nouveau manager de Chelsea cette semaine, avec un contrat présumé de cinq ans déjà en place.

Chelsea veut se renforcer cet été

Selon The Sun, Chelsea a ravivé son intérêt pour Osimhen, qui a une clause libératoire de 113 millions de livres et devrait quitter Naples cet été. Les Blues suivent Osimhen depuis des années mais n'ont pas encore officialisé leur intérêt. Les rivaux de la Premier League, Arsenal et le Paris Saint-Germain, surveillent également l'attaquant. Cependant, Osimhen ne considère pas Chelsea comme une « priorité » et reste ouvert aux options, ce qui pourrait compliquer davantage le processus pour les Blues.

L'article continue ci-dessous

Chelsea cherche également à recruter un nouveau gardien de but capable de jouer en retrait, un défenseur central, un latéral gauche et un attaquant. Ni Djordje Petrovic ni Robert Sanchez n'ont impressionné au poste de gardien de but, ce qui a incité le club à envisager James Trafford, surtout après la relégation de Burnley en Premier League.