Laurent Paganelli fustige le départ annoncé de Mbappé

Laurent Paganelli a décrié dimanche le timing de l’annonce du départ de Kylian Mbappé du PSG.

Cela ne fait plus l’ombre d’aucun doute. Kylian Mbappé joue sa dernière saison avec le Paris Saint-Germain. L’international français a fait part de sa décision de ne pas prolonger en fin de saison à sa direction jeudi dernier. Mais alors que le PSG prépare le départ du Bondynois, Laurent Paganelli n’apprécie pas le contexte de la nouvelle.

Kylian Mbappé confirme son départ du PSG

Il y a deux semaines, Le Parisien révélait que Kylian Mbappé avait fait le choix de rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Les révélations du média confirmaient ainsi celles de Foot Mercato en début d’année. Mais le PSG a préféré faire encore durer le suspense en assurant que le joueur ne l’avait informé d’aucune décision.

Le club parisien mettait notamment un accord entre les deux parties qui obligeait Mbappé à l’informer en premier de sa décision. Mais le suspense ne durera qu’une semaine puisque l’attaquant français a communiqué jeudi dernier sa décision de partir en fin de saison au PSG. Une nouvelle qui est tombée au lendemain de la victoire du club francilien contre la Real Sociedad en Ligue des Champions. Un timing qui n’a pas du tout plu à Laurent Paganelli.

Laurent Paganelli tacle Kylian Mbappé

Même si tous les médias confirment que Kylian Mbappé a communiqué sa décision au PSG et même à ses coéquipiers, le club et le joueur n’ont toujours pas fait une annonce officielle. En plus de cette incertitude, c’est le timing de la nouvelle sur son départ qui n’est pas du goût de Laurent Paganelli. « Je trouve aberrant qu’en pleine saison, il y a cette nouvelle concernant Mbappé. On juge cette situation uniquement par rapport à des « on dit ». Aucune partie officielle ne l’a confirmé. On oublie le coté football, et ça m’énerve un petit peu. On oublie des compétitions. Pourquoi as-tu besoin de sortir un truc en pleine compétition ? », s’indigne le consultant de Canal+ dans le Canal Football Club.

Présent également sur le plateau, Sydney Govou a répondu à Laurent Paganelli. Pour l’ancien joueur de l’OL, le timing est normal pour permettre à Mbappé de terminer sereinement sa saison. « C’est parce que c’est un joueur est différent et c’est un cas différent. Ça lui permet d’avancer tranquillement », reconnait Govou.