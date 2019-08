Le PSG célèbre ses 49 ans

En ce jour de 12 aout, le Paris Saint-Germain fête ses 49 ans.

Et une bougie de plus soufflée pour le club de la capitale française. Ce lundi 12 aout, le PSG a fêté ses 49 ans. Un évènement important que le club a choisi de commémorer, à travers un article publié sur son site.

Le contenu rappelle principalement les circonstances dans lesquelles s’est opérée la naissance du club avec notamment le changement de dénomination qui a conduit l’Association Paris Football Club à devenir Paris SG.

« C’était l’épilogue d’un processus débuté quelques mois plus tôt… Le 27 mai 1970, l’Assemblée Générale de l’Association Paris F.C, mandatée par la Fédération Française de Football pour créer un grand club de football à Paris, avait adopté à l’unanimité le principe de la fusion avec le S.S.G (Stade de Saint-Germain), qui allait évoluer en championnat National (ex ) ».

Tout en évoquant les autres détails de ce point de départ historique, les noms de ceux qui avaient été les premiers à diriger le PSG ont également été mis en avant. Il s’agit de Pierre-Etienne Guyot, qui fut le premier président, ainsi que Guy Crescent et Henri Patrelle, qui avaient comme mission de l’épauler.

Le PSG a connu sa première accession en Division 1974 sous la direction de l’emblématique Daniel Hechter. S’en est suivi une belle et fulgurante progression qui a notamment débouché sur la conquête de la en 1982 et le titre de champion en 1986. Depuis, Paris a remporté sept autres titres nationaux, et a conquis au total 12 Coupes Nationales et 8 Coupes de la Ligue.

Sur la scène continentale, Paris compte aussi une consécration. C’était dans la défunte Coupe des Coupes (1996). En revanche, les Franciliens courent toujours derrière leur premier sacre en Ligue des Champions. Un objectif que la direction en place et les propriétaires du QSI désespèrent à l’idée de pouvoir remplir. Serait-ce pour cette année ?